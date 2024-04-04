Спорт

Российский боксер завоевал титул чемпиона мира

Российский боксер Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Германии, он одержал победу над немцем Джеком Кулькаем. Россиянин отправил в нокаут своего соперника в 11-м раунде, передает «Газета.Ру».

В активе 30-летнего Муртазалиева 22 победы в 22 боях. Всего у него 16 нокаутов. На счету Кулкая 33 победы при четырех поражениях.38-летний немец проиграл пятый бой при 33 победах и не сумел стать чемпионом мира со второй попытки.