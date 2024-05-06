Спорт

Три новые спортивные площадки могут появиться в Пскове

Три новые спортивные площадки могут появиться в Пскове. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Ирина Иванова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Этот год – три спортивные площадки. Детские площадки – это, конечно, хорошо, но детские площадки у нас есть возможность строить и устанавливать. Губернатор оказывает очень большую поддержку, мы понимаем, что ТОСы голосуют за установку детских площадок. В спортивных площадках есть большая потребность. Люди начали обращаться по поводу того, что все хорошо, но тем же самым подросткам не хватает площадок. В этом году было принято решение отправить эти денежные средства именно на спортивные площадки», - отметила Ирина Иванова.

Напомним, голосование за новые объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению президента, завершилось 1 мая.