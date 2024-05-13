Спорт

Первая гребная гонка «Кубок верфи» состоялась в Гдовском районе

Первая гребная гонка «Кубок верфи», приуроченная к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, состоялась в Гдовском районе 10 мая. Участие в соревнованиях приняли сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Маршрут гонки протяженностью 38 километров был проложен по реке Желча от Ужинского озера до места Ледового побоища в деревне Самолва. Он был выбран не случайно - тем же путём в 1242 году по льду реки Желча князь Александр Невский шёл к месту Ледового побоища, а также в 1944 году следовали советские войска в ходе летнего наступления войск 3-го Прибалтийского фронта под руководством генерала армии И. И. Масленникова, отметили в МЧС.

Организатором гонки выступило ЗАО «Псковская лодочная верфь». Участниками регаты стали две команды из числа студентов ПсковГУ и опытных гребцов.

Сотрудники центра ГИМС главного управления МЧС России по Псковской области приняли участие не только в обеспечении безопасности при проведении регаты, но и вошли в состав команды опытных спортсменов-гребцов.