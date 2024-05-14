Спорт

Около 150 юных спортсменов принимают участие в «Президентских состязаниях» в Пушкинских Горах

Финальный этап областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» стартовал в Пушкинских Горах 14 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в них принимают участие 14 школьных команд - около 150 юных спортсменов.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Виды состязаний в рамках финального этапа подразделяются на спортивное многоборье, теоретический конкурс, а также эстафетный бег. Спортивное многоборье включает бег на 1000 и 30 метров, в зависимости от возраста школьников, наклон вперед из положения сидя, подтягивание из виса на высокой перекладине (для юношей), отжимание (для девушек), поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд и прыжок в длину с места.

Задания для теоретического конкурса разрабатываются по следующим темам: Олимпийские игры и олимпийское движение; развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах-участниках СНГ; достижения советских, российских и спортсменов государств-участников СНГ на Олимпийских играх и международной спортивной арене; спортивные династии; физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; физическая (двигательная) активность обучающихся. В эстафетном беге участвуют по 5 юношей и девушек от городских команд и по 2 — от сельских.

Победители соревнований отправятся защищать честь Псковской области на всероссийский этап.

Цель областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» — укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, развитие всесторонне гармонично развитой личности, выявление талантливых детей. Организаторами состязаний выступают комитет по спорту Псковской области и региональный комитет по образованию.