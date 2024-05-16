Спорт

«Луки-Энергия» сыграет с тверскими футболистами 20 мая

Четвертый домашний матч проведет футбольная команда «Луки-Энергия» в понедельник, 20 мая на стадионе «Экспресс» в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: Telegram-канал администрации Великих Лук

Матч проводит в рамках 7-го тура LEON-Первенства по футболу Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2024 года.

В роли соперника великолучан в этом поединке нового сезона выступит команда «Тверь» из одноимённого города.

Великолучане уже 5 раз встречались с этой командой в официальных матчах первенства России, а ещё провели кубковый поединок.

Футболисты «Луки-Энергии» 4 раза кряду уступали сопернику с «сухим» счётом и только в прошлом сезоне одержали победу, сначала дома в Кубке, а затем в гостях и в первенстве.

В предстоящем матче великолучане, уступившие с минимальным счётом в Калининграде – 0:1, намереваются порадовать своих болельщиков красивой игрой и положительным результатом.

«"Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на "Экспрессе" в этом матче нашу футбольную команду», - призвали в администрации .

Начало игры в 18:30.