Спорт

Спортсмены псковского УФСИН стали победителями турнира по мини-футболу

Команда ФСИН России, участниками которой стали сотрудники псковского УФСИН, победили на Всероссийском межведомственном турнире по мини-футболу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В Санкт-Петербурге прошли полуфинальные и финальные матчи по мини-футболу, которые состоялись в рамках Всероссийской патриотической эстафеты Следственного комитета России «Вместе – к Победе!» и были приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Команду Федеральной службы исполнения наказаний представили сотрудники из Псковской и Брянской областей, а также города Санкт-Петербурга.

В преддверии полуфинальной борьбы представители УИС в своей подгруппе заняли первое место, обыграв команду Следственного комитета РФ со счетом 3:1, ГСУ СК по городу Санкт-Петербург 11:0 и Минюст России 9:0. Конечная схватка расставила окончательные приоритеты. Так, со счетом 1:0 команда Федеральной службы судебных приставов одержала победу над командой Следственного комитета РФ, а команда Федеральной службы исполнения наказаний со счетом 5:2 обыграла команду Федеральной таможенной службы. Финальная игра закончилась ничьей, но серия послематчевых пенальти определила лидера, которым стала сборная команда ФСИН России.

По результатам турнира места распределились следующим образом: бронзовым призером стала команда Следственного комитета РФ, серебряным – Федеральная служба судебных приставов. На первую ступень пьедестала почета поднялась команда Федеральной службы исполнения наказаний. Победителям соревнований торжественно вручили кубки, медали и дипломы.

«Лучшая площадка для футзала «Nova Arena» города Санкт-Петербурга приняла нас очень тепло и душевно. Ровно так же и вся игра прошла. Мы постарались выложиться на максимум, отдали все силы, все ресурсы. Мы очень довольны результатом. Соперникам отдельное спасибо, они не давали нам расслабиться», - отметил представитель команды ФСИН, сотрудник УФСИН России по Псковской области Артем Лаврентьев.