Спорт

Почти 750 человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Псковской области

Ежегодный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» прошел 19 мая. Самый масштабный забег в этот раз состоялся с синхронным стартом в Пскове и еще 57 городах страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительстве Псковской области.

Псков установил на полумарафоне новый рекорд: 736 финишеров. Всего на старт вышли более 800 человек. Они выбрали разные дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 километров. Участники преодолели в совокупности более 5,7 тысячи километров.

Маршрут «Забега» проходил с видом на знаковые достопримечательности города. Во время мероприятия для псковичей и гостей города была организована развлекательная программа

С официальными протоколами забега можно ознакомиться здесь.

Мероприятие на территории региона проходит при поддержке правительства Псковской области.