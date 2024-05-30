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Спорт

Забег среди дошколят провели в Пскове

02.06.2024 15:20|ПсковКомментариев: 0

Забег «Мы - чемпионы!» среди воспитанников дошкольных учреждений города Пскова прошел на стадионе «Машиностроитель» 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе. 

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

От имени Председателя СОП Псковский облсовпроф Игоря Иванова выступила председатель Молодежного совета Светлана Артемьева.

«Детство – это удивительная пора, когда мир наполнен яркими красками и увлекательными открытиями.
Сегодня вы для себя открываете новые горизонты и возможности . Профсоюзы всегда поддерживали и будут поддерживать спорт , спорт-это важно!» - сказала Светлана Артемьева

«Мы не первый год являемся партнером данного мероприятия чему очень рад . В этом году профсоюзы передали более 1200 бутылок воды «Хилово» для данного мероприятия», - добавил лидер профдвижения Игорь Иванов.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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