Спорт

Псковская шахматистка стала бронзовым призёром мега-турнира в Петербурге

Шахматистка из Пскова Кристина Стельмашенок стала бронзовым призером мега-турнира по шахматам в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Первый полуфинал Мега-проекта «Шахматные Звезды» стартовал в Санкт-Петербурге 25 мая 2024 года. Из каждой возрастной категории в финал проекта выходят только 1-2-3 место.

Фото: федерация шахмат Псковской области

Член сборной Псковской области по шахматам, псковская шахматистка Кристина Стельмашёнок в упорной борьбе завоевала бронзовую медаль среди девушек до 17 лет, получив путевку в финал турнира, который пройдет с 27 июня по 02 июля в городе Москве.

Одновременно с детским финалом в одном игровом зале состоится Турнир Звезд, в котором примут участие: Сергей Карякин (Россия), Хоу Ифань (Китай), Теймур Раджабов (Азербайджан), Амин Табатабаи (Иран), Владислав Артемьев (Россия), Евгений Томашевский (Россия), Раунак Садхвани (Индия), Александра Горячкина (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Валентина Гунина (Россия).

В рамках детского финала состоятся открытые мастер-классы и фотосессия с гроссмейстерами.

В рамках мега — проекта «Шахматные звезды» особое внимание уделяется работе с молодым поколением шахматистов и поддержке шахматных звезд будущего. Миссия турнира — поддержка российских шахматистов, популяризация интеллектуального спорта и развитие молодого поколения игроков в шахматы. Впервые в истории турнира отборочные этапы для детей пройдут в разных городах: Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Сотня финалистов примет участие в турнире «Шахматные звезды»: дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях (до 9 лет; до 11 лет; до 13 лет; до 15 лет).