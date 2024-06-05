Спорт

«Будем работать для людей»: спортклуб «Супер Фитнес» отмечает 23-летие

23 года назад открылся псковский спортивный клуб «Супер Фитнес». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал директор спортклуба Георгий Пономарев.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

«23 года назад открылись на Октябрьском, 56 в клубе "Супер". Сейчас у нас работает пара десятков тренеров. Проводим занятия для коррекции фигуры, для решения проблем с опорно-двигательным аппаратом: здоровая спина, например. Проводим занятия по похудению, пилатес, йога. Празднование 23-летия клуба пройдет как обычно: будем работать для людей», - поделился Георгий Пономарев.

В честь дня рождения спортивный клуб будет предоставлять различные акции и подарки для посетителей.