Спорт

Забег «Как ковалась Победа!» примут в Великих Луках

Забег «Как ковалась Победа!» примут в Великих Луках 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Спортивный историко-патриотический проект «Как ковалась Победа!» предполагает забег и заход северной ходьбой от Севастополя до Санкт-Петербурга протяженностью 2400 км, через 30 городов-воинов, в том числе – восемь городов-героев за 30 дней. Он свяжет два города-героя – побратима, которые в этом году празднуют 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Автор проекта и его главный участник – историк, российский спортсмен, мировой рекордсмен, член РФСХ Станислав Логинов. В городах по пути следования к нему смогут присоединиться все желающие.

Акция стартовала 12 мая в городе-герое Севастополе. Жители Великих Лук смогут принять участие в забеге во время прохождения дистанции маршрута по городу Великие Луки.

Также запланированы пресс-конференции и встречи спортсмена с представителями ветеранских организаций, патриотических и молодежных движений, спортивных сообществ, с участием официальных лиц и представителей органов государственной власти.

Отметим, что всенародный мемориальный проект «Как ковалась Победа!» реализуется при участии Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое отечество» при информационно-методическом сопровождении и под патронатом Общероссийской общественной организации «Российская федерация северной ходьбы».