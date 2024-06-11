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Президент Федерации джампинг-фитнеса России пригласила псковичей на фестиваль

11.06.2024 16:33|ПсковКомментариев: 0

Президент Федерации джампинг-фитнеса России Екатерина Касперович пригласила псковичей и гостей города на первый фестиваль Pskov Jump. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия. 

Он пройдет в формате open air в парке Строителей в Пскове 12 июня. Начало в 11:00. Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль проходит при поддержке управления культуры администрации города Пскова. Он организован представителем Федерации джампинг-фитнеса России автономной некоммерческой организацией «Центр воздушной гимнастики и пилонного спорта "Вики спорт"».

Источник: Псковская Лента Новостей
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