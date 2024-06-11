Спорт

Более 80 участников собрал чемпионат по армрестлингу в псковской дивизии ВДВ

Более 80 спортсменов из 14 команд приняли участие в чемпионате 76 гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии по армрестлингу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

Фотографии: клуб спортивных единоборств «Отечество – Псковская область»

После 20-летнего перерыва традиция проведения чемпионатов по армрестлингу была возобновлена благодаря усилиям руководства 76-й дивизии, федерации армрестлинга Псковской области и клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область».

В спортивном комплексе «Старт» на территории дивизии мужчины боролись в девяти весовых категориях.

Во время открытия чемпионата участников приветствовали почетные гости. Первым с приветственным словом к военнослужащим обратился врио начальника штаба дивизии гвардии подполковник Владимир Жилис. Он поздравил присутствующих с Днем России, процитировав строчки знаменитого стихотворения Федора Тютчева «Умом Россию не понять». Гвардии подполковник пожелал спортсменами не допустить травмирования в этом опасном виде соревнования на руках, достичь определенных успехов и прийти к победе.

Приветствовал спортсменов главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Евгений Васильев. «Сегодня так совпало, что мы празднуем День России и большой православный праздник – Вознесение Господне. Я желаю вам всем сил, здоровья, терпения и показать все, на что вы способны. Служите России и Псковской области», – подчеркнул он.

Помощник командира дивизии по физической подготовки гвардии майор Евгений Юринов во время своего выступления рассказал, что сегодня в зале собрались лучшие спортсмены дивизии, т.к. накануне были проведены отборочные соревнования в полках, отдельных батальонах, ротах. «Сегодня мы увидим, как поборются лучшие из лучших. Всем хочу пожелать хорошего настроения, бодрости духа, показать высокие результаты, как в личном, так и в командном зачете. Ярких побед, успехов, пусть победит сильнейший», – напутствовал спортсменов Евгений Юринов. Он уточнил, что те военнослужащие, которые займут призовые места и пройдут подготовку в ходе учебно-тренировочных сборов, примут участие в чемпионате воздушно-десантных войск.

Заместитель президента федерации армрестлинга Псковской области Алексей Корольков поблагодарил командование дивизии за предоставленную возможность провести такой праздник спорта. «Сегодня, несомненно, мы увидим яркие поединки. Со своей стороны обязуемся предоставить строгое, но честное судейство. Боевого настроя, удачи, побед и всех с праздником, с Днем России!» – сказал он.

С Днем России и с проведением чемпионата поздравил военнослужащих президент федерации армрестлинга Псковской области Василий Иванков. Он напомнил, что после многолетнего перерыва соревнования по армрестлингу были возобновлены в этом году и поблагодарил всех, кто помог организовать и провести эти соревнования. «Мощной борьбы, красивых схваток и без травм», – пожелал он спортсменам.

С творческими номерами выступили воспитанницы отделения художественной гимнастики детского центра «Юность» (хореограф Вера Богданова, тренер Оксана Сафонова) и обладательница звания «Душа земли Псковской», солистка ансамбля «Голубые молнии» Татьяна Арсентьева.

После торжественной церемонии открытия чемпионата главный судья соревнований Сергей Воеводин познакомил спортсменов с регламентом турнира, рассказал правила армрестлинга, а судейская бригада разъяснила участникам соревнований правила судейства, показала основные ошибки в захватах и предостерегла от травм. Спортсменам было предоставлено время на проведение самостоятельной комплексной разминки, предложен необходимый инвентарь и оборудование.

«В назначенный час соревнования начались. Не шуточные страсти и эмоции разыгрались во время поединков. Было даже такое, что рядовой одержал победу над лейтенантом, а капитан проиграл сержанту, но это спорт и во время соревнований нет различий в погонах и званиях. Побеждает сильнейший!» - отметили в пресс-службе.

В завершение турнира победители были награждены кубками, медалями и грамотами, а по итогам командного зачета лучшие подразделения получили в награду еще и сладкие пироги.