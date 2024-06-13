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Спорт

Псковичи стали призерами на чемпионате и Кубке России по таврелям

13.06.2024 10:24|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль интеллектуальных игр, в рамках которого состоялись чемпионат и Кубок России по таврелям, прошел в Краснодарском крае. Спортсмены из Псковской области стали победителями и призерами соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту. 

Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

Кристина Якорева заняла 3 место среди девушек в старшей возрастной группе Кубка России.  

В чемпионате России по классическим таврелям Валентин Власов занял 3 место, набрав 7,5 очка из 11 возможных.

В рамках фестиваля проводили турниры по шахматам, двоеборье (шахматы+таврели), «Большие таврели», в которых призерами и победителями стали спортсмены из Псковской области:

  • Валентин Власов - 1 место (таврели+шахматы),
  • Илья Малашкин - 3 место (таврели +шахматы),
  • Владислав Виноградов - 2 место (блиц турнир). 

Команда Псковской области заняла 2 место в «Больших таврелях». 

Теги: #спорт #таврели
Источник: Псковская Лента Новостей
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