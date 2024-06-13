Спорт

Псковичи стали призерами на чемпионате и Кубке России по таврелям

Фестиваль интеллектуальных игр, в рамках которого состоялись чемпионат и Кубок России по таврелям, прошел в Краснодарском крае. Спортсмены из Псковской области стали победителями и призерами соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по спорту.

Фото здесь и далее: Федерация таврелей Псковской области

Кристина Якорева заняла 3 место среди девушек в старшей возрастной группе Кубка России.

В чемпионате России по классическим таврелям Валентин Власов занял 3 место, набрав 7,5 очка из 11 возможных.

В рамках фестиваля проводили турниры по шахматам, двоеборье (шахматы+таврели), «Большие таврели», в которых призерами и победителями стали спортсмены из Псковской области:

Валентин Власов - 1 место (таврели+шахматы),

Илья Малашкин - 3 место (таврели +шахматы),

Владислав Виноградов - 2 место (блиц турнир).

Команда Псковской области заняла 2 место в «Больших таврелях».