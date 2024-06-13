Спорт

Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу

В пятницу, 14 июня, в Германии начинается главный футбольный европейский турнир четырехлетия. В матче открытия Евро-2024 в Мюнхене хозяева поля встретятся с шотландцами. Игра соперников по группе А стартует в 22:00. Другие участники этого квартета, сборные Венгрии и Швейцарии, свой первый матч проведут в субботу, 15 июня. В этот же день вступят в борьбу команды из группы В - Испания, Хорватия, Албания и действующий чемпион Европы Италия.

В чемпионате Старого Света также участвуют: Словения, Дания, Сербия, Англия (группа С), Польша, Нидерланды, Австрия, Франция (группа D), Бельгия, Словакия, Румыния, Украина (группа E), Турция, Грузия, Португалия и Чехия (группа F).

В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие сборные из тех, кто занял четвертое место. Турнир продлится ровно месяц, финальный матч состоится в Берлине 14 июля.

По мнению букмекеров, фаворитом является сборная Англии, коэффициент на ее победу составляет около 4.10. На втором месте в списке с коэффициентом порядка 5.00 расположились французы. В пятерку также входят сборные Германии, Испании и Португалии.

Напомним, сборная России не участвует в Евро-2024, так как находится под санкциями УЕФА – Союза европейских футбольных ассоциаций.