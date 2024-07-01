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Спорт

В Острове пройдёт новый этап соревнований по лыжероллерам 

05.07.2024 11:47|ПсковКомментариев: 0

Открытое первенство Островского района состоится в рамках 3-го этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу 6 июля. Соревнования пройдут на лыжероллерной трассе спортивно-оздоровительного центра «Юность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Фото: федерация лыжных гонок Псковской области

Участие примут спортсмены всех возрастных групп. В самой младшей группе на старт выйдут дети от 2015 года рождения, а в самой взрослой категории между собой поборются мужчины и женщины от 1973 года рождения и старше. Участникам предстоит преодолеть дистанции в один, три, пять и десять километров. Предварительные заявки на участие принимаются до 5 июля, но организаторы уже сейчас ожидают присутствие порядка ста спортсменов. 

Победителей и призёров определят по лучшему техническому результату и наградят грамотами, медалями и кубками.

Всего запланировано 4 этапа Кубка Псковской области по лыжероллерам и кроссу. Финальный этап пройдёт в Печорах в августе этого года, где состоится итоговое награждение по результатам всех соревнований. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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