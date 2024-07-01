Спорт

Велоюниорки устроят всероссийские гонки в Пушкинских Горах

В поселке Пушкинские Горы с 7 по 13 июля пройдут Первенство России по велосипедному спорту среди юниорок 17-18 лет и Всероссийские соревнования среди девушек 15-16 лет. Гонка состоится на шоссе и будет многодневной. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в отделе по спорту и работе с молодежью администрации Пушкиногорского района.

Маршруты велогонщиц пролягут между Пушкинскими Горами и деревней Новгородка, деревнями Козляки и Бирюли, через деревню Луговка дотянутся до старинного городища Воронич. Один из этапов пройдет на базе Юность в Островском районе.

С приветствием к участницам соревнований обратилась глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова. Она выразила уверенность, что спортсменки помимо радости от общения и побед получат положительные эмоции, проезжая по красивейшим местам Пушкиногорья.