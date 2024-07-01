Спорт

Соревнования «Кубок освобождения» пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Городские соревнования «Кубок освобождения» пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 27 и 28 июля. Турнир посвящен празднованию 80-летия освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом глава Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Состоятся состязания по футболу, баскетболу, гиревому спорту, стрельбе из лука, шахматам, киберспорту и фиджитал. Они пройдут 27 июля. 28 июля – полуфинальные и финальные игры по футболу.

«Участвуйте в состязаниях, покажите свое мастерство!» – добавил глава Пскова.

О том, как подать заявку, в какое время состоятся поединки, а также другие факты о мероприятии можно узнать здесь.