Спорт

Альпинист из Пскова развернул флаг области на пике Ленина

Альпинист из Пскова Сергей Карпушкин развернул флаг Псковской области на пике Ленина в горной системе Памира. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил альпинист.

Фотографии предоставил Сергей Карпушкин

«Для восхождения на высоту семи тысяч метров нужна хорошая физподготовка, акклиматизация, снаряжение, но самое главное - нужно везение», - сказал Сергей Карпушкин.

Он рассказал, что в предыдущий раз, в августе 2022 года, не удалось подняться из-за стабильно плохих погодных условий (сильного ветра и снега).

«Плохая погода - это фактор, который может отменить все планы альпинистов. В этом году мне повезло. За неделю до штурма вершины (пока проходил акклиматизацию) погода не давала подняться выше штурмового лагеря (6100 м). Порывы сильного ветра запросто могут снести с безопасного пути всех, кто бы попытался пойти на восхождение. Но продуманная тактика акклиматизации (с учётом краткосрочного прогноза погоды в районе и предыдущего опыта) дала положительный результат. В день штурма было солнечно и безветренно. На восхождение из штурмового лагеря я стартовал затемно - в 3:00 часа. В 13:40 взошёл на вершину пика Ленина. В 21:20 вернулся в лагерь», - поделился альпинист.