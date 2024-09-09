Спорт

Псковская команда центра «Хоть Отбавляй» завоевала медали на мировом чемпионате по брейкингу

Одно золото и два серебра с мирового чемпионата по брейкингу в Португалии привезла псковская команда хип-хоп центра «Хоть Отбавляй». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центе.

Фото предоставлено хип-хоп центром «Хоть Отбавляй»

В начале сентября в городе Порту, Португалия, прошел мировой Чемпионат по брейкингу World Battle Porto.

Среди 38 команд со всего мира команда «…Хоть Отбавляй!» прошла отбор в топ 16 лучших команд и в сетке танцевальных баттлов сразилась с командами из Франции, Великобритании и сборной команды США и Украины. Одержав победу во всех предыдущих баттлах, в финале уступила лишь сборной России.

В личном зачете среди 54 девушек Костина Мария заняла почетное второе место. В личном зачете среде мужчин Айдемир Дэниз занял первое место

География участников фестиваля:

Великобритания, Испания, Италия, Португалия, Украина, Словакия, Канада, Литва, США, Франция, Бельгия, Украина, Япония, Германия, Южная Корея, Бразилия, Тайвань, Венесуэла, Финляндия, Россия, Болгария, Аргентина, Чили, Мексика, Тайланд, Австралия, Гватемала, Непал.

Впереди у ребят Всероссийские соревнования в Хабаровске, Международные соревнования в Москве, Азиатский тур - Китай, Япония, Корея, Вьетнам.