Спорт

Спортсмены клуба Nordman одержали победу во втором туре чемпионате Петербурга по настольному теннису

Спортсмены клуба Nordman продолжают серию победных матчей на открытом клубном чемпионате Санкт-Петербурга по настольному теннису. Об этом сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

22 сентября завершился второй тур сезона осень-зима 2024-2025 года: обе команды - Nordman и Nordman-2, представляющие Псковскую области, одержали победу во всех играх.

«Поздравляю ребят с успешным выступлением! Молодцы! Так держать! Не сбавляем обороты и продолжаем усиленные тренировки перед следующим этапом чемпионата, который состоится в октябре», - сказал Юрий Сорокин.