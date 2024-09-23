Спорт

Как движение «5 верст» появилось в Пскове, рассказали организаторы

Движение «5 вёрст» появилось в России после того, как великобританское движение «Паркран» отозвало франшизу. Об этом в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала один из организаторов бесплатных еженедельных дружеских стартов на 5 километров «5 верст» Майя Судницына.

С 2023 года на территории России началось развитие нового бегового движения под названием «5 верст», которое стало преемником популярного международного проекта «Паркран», основанного в Великобритании в 2003 году. В феврале 2023 года «Паркран» отозвал свою франшизу. Тогда организаторы в России решили не прекращать традицию субботних пробежек и создали новый некоммерческий проект. В Пскове «Паркран» появился в 2021 году, а движение «5 верст» - в 2022 году.

«Люди привыкли собираться по субботам, бегать и общаться. Поэтому руководители "Паркран" в России создали новый бренд "5 верст". Это не просто пробег, а возможность проводить время на свежем воздухе и общаться», — пояснила Майя Судницына.

Движение «5 верст» является некоммерческим проектом, миссия которого — делать людей здоровее и счастливее. На сегодняшний день в России функционируют 144 локации от Воркуты до Сочи и от Калининграда до Южно-Сахалинска, где проводятся субботние парковые пробежки. В Пскове старт каждую субботу в 9.00.