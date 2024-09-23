Спорт

Почти сто спортсменов из России и Белоруссии встретятся на чемпионате Псковской области по мотокроссу

Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут на трассе в Ваулиных Горах 6 октября. В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов, в том числе представители регионов Северо-западного федерального округа и Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В чемпионате будут представлены различные классы мотоциклов: с объемом мотора 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, «Open», любители и ветераны. Торжественное открытие назначено на 12:00. После состоятся две серии контрольных заездов.

Помимо этого на мероприятии будет представлена развлекательная программа для гостей. Посетить чемпионат и увидеть яркие выступления настоящих профессионалов по мотокроссу смогут все желающие, так как вход свободный.

Организаторами соревнований выступают комитет по спорту Псковской области, региональное отделение ДОСААФ и областное отделение федерации мотоциклетного спорта России, которому в этом году исполняется 20 лет.