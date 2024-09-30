Реализация социального проекта «Нечужие дети» продолжается в Пскове

Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной операции, продолжается в городе Пскове. В начале 2024 года началась реализация проекта школы боевых искусств «Будокан "Атэми"», поддержанной на региональном конкурсе грантов правительством Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
В течение всего года дети из семей, чьи родители принимают участие в специальной военной операции, имеют возможность заниматься в секции карате бесплатно.
В рамках проекта ребята посетили с экскурсией воинскую часть, приняли участие в выездных тренировочных мероприятиях и командных играх, присоединились к семейным стартам и конкурсам рисунков.
«Впереди заключительная часть проекта, и мы ждем всех в нашу команду», - добавил Антон Потебня.
Со всей необходимой информацией можно ознакомиться по ссылке. Справки по телефону: +7 911 36 02 325.
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