Спорт

20 спортсменов установили личные рекорды на субботнем забеге «5 вёрст» в Пскове

124-й старт «5 вёрст» состоялся на набережной реки Великой в Пскове 26 октября. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «5 вёрст Псков».

Фото здесь и далее: сообщество ВКонтакте «5 вёрст Псков»

На старт вышли спортсмены не только из Пскова, но и из других городов. Например, Сергей Бочаров, который судя по протоколу приехал из Краснодара, смог побить личный рекорд именно на нашей трассе. Помимо этого, ещё 19 спортсменов побили собственные рекорды.

«В целом, всё было вполне привычно: тёплая встреча и объятия, бодрая и качественная разминка, проведённая дебютировавшим в этой роли Ильей Мирным, 5 километров красивейшей осенней трассы по набережным Пскова, улыбчивые и доброжелательные волонтёры...Поздравили наших постоянных участников Владимира Компанийца и Владимира Волкова с прошедшими днями рождения, с радостью закрыли углеводное окно угощениями! Фотографировались, кто-то купался, кто-то общался, кто-то смеялся!», - поделились организаторы.

Для организации были привлечены 25 волонтёров, без труда которых регулярно проводить полюбившийся псковичам забег было бы невозможно. Они также устанавливают свои личные рекорды. Анастасия Сверчкова стала волонтёром забега в 25-й раз, а Майя Судницына в 50-й раз.

Следующий забег состоится в рабочую субботу 2 ноября, но организаторы планируют провести ещё один дополнительный старт в воскресенье, если удастся набрать команду волонтёров. Зарегистрироваться можно по ссылке.