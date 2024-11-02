Спорт

Томаш Амарал покинет пост спортивного директора «Спартака» в конце года

Томаш Амарал в скором времени завершит деятельность в качестве спортивного директора «Спартака», сообщает пресс-служба служба московского футбольного клуба.

«Португалец, который занимал пост спортивного директора с конца 2023 года, покидает наш клуб по соглашению сторон», - говорится в сообщении.

Также клуб поблагодарил Амарала за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере, пишет «Интерфакс».

Перед трудоустройством в «Спартак» Амарал занимал в «Бенфике» должность старшего скаута. До этого он был ассистентом тренера в португальских «Фаренсе» и «Браге», а также скаутом в испанских «Гранаде», «Эйбаре» и «Вальядолиде».