Спорт

Владимир Компаниец: Напористые спортсмены активны в работе

Активность человека в рабочем процессе напрямую связана с его поведением в спорте. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» выразил управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Владимир Компаниец.

Владимир Компаниец рассказывает, что часто обращает внимание на поведение различных людей и проводит параллели с их увлечениями.

«Много раз обращал внимание, что люди, которые привыкли действовать напором, точно такие же в своих активностях в спорте. Люди, занимающие пассивную позицию, выберут для себя пассивное времяпровождение», - рассказал Владимир Компаниец.

В прошлом управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» активно играл в шахматы. По его словам, свои наблюдения, которые ранее применялись к соперникам, Владимир Компаниец сегодня использует для определения типов людей.

«Шахматная доска - это очень интересно: кто-то агрессивно играет, а кто-то уходит в защиту, кто-то слишком осторожничает, разыгрывает тактические ходы. Это все может говорить о человеке», - заключил Владимир Компаниец.