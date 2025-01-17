Спорт

Международный день зимних видов спорта отмечают 19 января

В 2012 году по инициативе Международной федерации лыжного спорта (фр. Fédération Internationale de Ski, FIS) в один из воскресных дней января был учреждён Международный день зимних видов спорта, также известный как Всемирный день снега.

Цель этого праздника — популяризировать зимние виды спорта и вовлечь молодёжь в активный образ жизни. В этот день проводятся «снежные фестивали», на которых дети и взрослые могут принять участие в соревнованиях по катанию на коньках, лыжах или сноубордах.

Организаторы надеются, что этот день позволит всем насладиться снегом, познакомиться с новыми людьми и погрузиться в будущее зимних видов спорта, которые будут восприниматься не только как соревнование, но и как развлечение.

Дата проведения Дня снега была выбрана неслучайно: конец января — это время, когда заканчивается сезон рождественских и новогодних каникул, и важно привлечь внимание к горнолыжным курортам.

В первый год проведения праздника в нём приняли участие более 20 стран, включая США, Канаду, Австралию, Швейцарию, Финляндию, Германию, Великобританию, Норвегию, Польшу, Турцию, Казахстан и Украину. Ко второму году количество стран, готовых поддержать международный фестиваль, увеличилось до 40. Интересно отметить, что среди них есть не только традиционные «горнолыжные» страны, такие как Швейцария, Финляндия или Норвегия, но и менее известные в этом отношении государства, такие как Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан, пишет calend.ru.

В России Международный день снега отмечается в нескольких регионах. К нему присоединились известные горнолыжные курорты, такие как «Бобровый лог» в Красноярске, «Абзаково» недалеко от Магнитогорска, «Роза Хутор» в Сочи и другие. Праздник сопровождается народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах. Эта традиция сохраняется и с каждым годом проводится всё больше новых соревнований, при этом большое внимание уделяется привлечению детей и молодёжи.