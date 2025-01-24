Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с основателем Viki Sport и судьей по джампинг-фитнесу Викторий Трениной

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву придет многодетная мама, спортсменка, основатель Viki Sport, судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина.Как ей удается все успевать и что нравится больше — готовить спортсменов, самой выступать, быть мамой или бизнесвумен? Как малоорганизованным людям себя организовать? Похожи ли дети Виктории на нее в плане активности?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.