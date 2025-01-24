Спорт

Основатель Viki Sport Виктория Тренина: Тренировки — это моя любовь

С процессом сварки и установки пилонов пришлось ознакомиться основателю Viki Sport, судье по джампинг-фитнесу Виктории Трениной. О необычных навыках, приобретенных в профессии, она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

Виктория Тренина поделилась, что уверенно разбирается в оборудовании, включая сварку и установку пилонов, что стало необходимым в связи с отсутствием специализированного оборудования в Пскове. Гостья студии гордится наличием лазерного луча в зале, который позволяет делать точные замеры.

«В этом вопросе ситуация 50 на 50, по крайней мере, на данном этапе. Да, я осведомлена об оборудовании, вертлюге, карабине и других компонентах. Я знакома с процессом сварки и установки пилонов. Теперь я обладаю глубокими знаниями в этой области. Да, я хвастаюсь тем, что у меня есть лазерный луч в зале. Я могу измерять потолок, высоту и другие параметры с высокой точностью. Я также научилась работать с погрешностью. Эти навыки я приобрела в силу обстоятельств. Конкретно по моему оборудованию - в Пскове его нет, оно всё привезённое», - рассказала Виктория Тренина.

Кроме того, гостья студии акцентирует внимание на значении общения в процессе тренировки людей. Она выделяет различие между процессом тренировки и тем, как правильно вести тренировки.

«Тренировки - это, конечно, моя любовь. Люблю как вести, так и заниматься. Потому что тренировать и тренироваться - это две разные вещи», - поделилась основательница клуба.

По мнению Виктории Трениной, техническая подкованность и навыки общения - основа для эффективного обучения.