Судейство пришло в мою жизнь случайно — основатель Viki Sport Виктория Тренина

Судейство пришло в жизнь основателя Viki Sport, судьи по джампинг-фитнесу Виктории Трениной случайно. О своем пути к международной сертификации и обучению английскому языку она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».
Для достижения международной сертификации Виктории Трениной пришлось освоить английский язык, так как все экзамены и тесты проводятся на этом языке.
«С этого же момента я начала изучать английский язык. В течение нескольких лет я занимаюсь с репетитором, поскольку все международные экзамены, тесты и судейство проводятся на английском языке», — отметила Виктория Тренина.
Помимо пилонного спорта, гостья студии является судьей в новомодном спорте — джампинг-фитнесе.
«Пошли мультизадачи. Джампинг-федерация. У нас по этому виду спорта в Пскове есть судьи, и они тоже обучаются. И в федерации джампинг-фитнеса я тоже судья. То есть, получается, судья по пилонному спорту и джампингу в России. Также в нашем городе есть и общероссийские судьи», — уточнила Виктория Тренина.