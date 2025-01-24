Спорт

Судейство пришло в мою жизнь случайно — основатель Viki Sport Виктория Тренина

Судейство пришло в жизнь основателя Viki Sport, судьи по джампинг-фитнесу Виктории Трениной случайно. О своем пути к международной сертификации и обучению английскому языку она рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Судейская деятельность стала частью моей жизни, можно сказать, случайно. Во время подготовки спортсмена к соревнованиям я часто консультировалась с судьей, которая была мне знакома. Это касалось пилонного спорта. В какой-то момент она сказала мне: "Вика, у вас всё составлено правильно, всё грамотно, всё хорошо. Зачем вы ко мне обращаетесь? Идите учитесь сами и развивайтесь в этом направлении". Я ответила, что, возможно, не смогу. Она выразила уверенность во мне. Так началось моё судейское обучение», — рассказала Виктория Тренина.

Для достижения международной сертификации Виктории Трениной пришлось освоить английский язык, так как все экзамены и тесты проводятся на этом языке.

«С этого же момента я начала изучать английский язык. В течение нескольких лет я занимаюсь с репетитором, поскольку все международные экзамены, тесты и судейство проводятся на английском языке», — отметила Виктория Тренина.

Помимо пилонного спорта, гостья студии является судьей в новомодном спорте — джампинг-фитнесе.

«Пошли мультизадачи. Джампинг-федерация. У нас по этому виду спорта в Пскове есть судьи, и они тоже обучаются. И в федерации джампинг-фитнеса я тоже судья. То есть, получается, судья по пилонному спорту и джампингу в России. Также в нашем городе есть и общероссийские судьи», — уточнила Виктория Тренина.