Спорт

Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина в программе «Железные люди». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 января.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву пришла многодетная мама, спортсменка, основатель Viki Sport, судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина. Как ей удается все успевать и что нравится больше — готовить спортсменов, самой выступать, быть мамой или бизнесвумен? Как малоорганизованным людям себя организовать? Похожи ли дети Виктории на нее в плане активности?

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.