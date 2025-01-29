Спорт

Псковские туристы-водники отметили 55-летие с момента основания секции

Первый водный поход псковских туристов состоялся в мае 1969 года по рекам Алоль и Великая до города Опочки. С этого момента ведется отсчет существования псковской водной секции туризма. Фактически 55 лет с момента основания исполнилось в 2024 году. Но туристы были сильно заняты походами, так что собрались отметить только теперь, уже в 2025 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском клубе туристов, 1 февраля в кафе «Фрегат» состоялся вечер воспоминаний.

Фотографии: «Псковские туристы» / «ВКонтакте»

Первым организатором и руководителем водной секции в Пскове был Анатолий Фалько. А первым тренером по технике водного туризма в Пскове - Алексей Гольдзегер. В те времена не было в продаже хороших пластиковых байдарок, как сейчас. Туристы делали свои плавсредства сами. И Алексей Голдзегер стал первым, кто смастерил в Пскове байдарку-самоделку и каяк.

Постепенно псковские водники осваивали не только псковские реки, но и реки других регионов. По данным псковского клуба туристов, наибольшее количество водных походов пришлось на 1988-1990 годы.

Любимыми районами путешествий являются Карелия, Кольский полуостров, Урал, Саяны, Забайкалье. В первые годы руководителями походов были: Татьяна Подунаенко, Алексей Гольдзегер, Евгений Кураксин, Петр Некрасов, Юрий Баклагин, Инна Заяц.

Сегодня у Псковского клуба туристов есть несколько клубных каяков для тренировок и походов. С весны по осень проводятся занятия по технике водного туризма.

Значимым событием для Псковской области является ежегодный «Кубок реки Великой», в котором участвуют как опытные водники, так и новички. В этом году Кубок пройдет 20-22 июня в устье реки Великой.

Летом туристы-водники совершают много сплавов выходного дня. Что касается категорийных спортивных водных походов, то заявок на 2025 год в маршрутно-квалификационную комиссию пока не поступало, но они будут. Организаторы еще находятся в процессе осмысления. В последние годы водными походами руководили туристы Анатолий и Елена Уласевичи, Александр Вахрамков, Иван Бабкин, Александр Кирячок, Ксения Быкова, Константин Малафеев, Николай Пянтковский.

В 2024 году по итогам водных походов псковичам было присвоено семь вторых спортивных разрядов и двадцать два третьих спортивных разряда.