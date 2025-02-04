Спорт

Учебно-тренировочный сбор начался в ФК «Луки-Энергия»

Футболисты «Луки-Энергии» 3 февраля вышли из отпуска, у команды начался учебно-тренировочный сбор по подготовке к новому сезону 2025 года, который будет проходить на стадионе «Экспресс» и в спортивно-оздоровительном комплексе «Айсберг». Все игроки прибыли на сбор в хорошей форме, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

«Тренировочные сборы для футбольной команды – это неотъемлемая часть успешной подготовки к сезону. Они предоставляют уникальные возможности для развития навыков, повышения физической формы и укрепления командного духа, помогают избавиться от отвлекающих факторов. Работа команде предстоит тяжёлая, но необходимая. Хорошо, что игроки это понимают и никому лишний раз доказывать не нужно», - отметили в администрации.

В ходе сбора запланированы три контрольных матча. В субботу, 8 февраля, будет домашний матч с ФК «Псков». Начало в 14:00. Два матча – 16 и 23 февраля – команда проведёт в Витебске с одноимённым клубом, участником чемпионата Беларуси в Высшей лиге.

Первая часть игроков в составе 12 человек в отделении спортивной медицины Детской областной клинической больницы прошла углубленное медицинское обследование. У остальных футболистов эта процедура состоится позже. Во время сборов запланировано множество дополнительных обследований, они включают в себя силовые тесты, функциональные скоростно-силовые тесты, а также дополнительные измерения.

«Мы не можем в финансовом плане конкурировать с лучшими клубами Второй лиги, которые в состоянии предложить нашим футболистам условия на порядок выше. Поэтому в составе команды произошли некоторые изменения», - добавили в администрации города.

После прошлого сезона завершилось действие соглашений «Луки-Энергии» с 12 футболистами, которые покинули команду. Свои контракты с «Луки-Энергией» продлили 9 футболистов. В первую очередь это воспитанники великолукского футбола: Даниил Ваулин, Степан Глебов, Артём Егоров, Всеволод Елисеев, Олег Кузьмин, Василий Лунёв, Михаил Майборода, Иван Овсянкин, Данила Стребцов. А также иногородние игроки: воспитанники псковского футбола Игорь Курбанов и Александр Коренблюм, воспитанники из Санкт Петербурга: Игорь Иванов, Никита Горбачёв и Александр Лукин, воспитанник калининградского футбола Никита Поляков.

«Появились у "Луки-Энергии" и новички. С командой подписали соглашения воспитанники мурманского футбола Никитины Геннадий и Юрий, воспитанники питерского футбола Николай Эджибия и Максим Сергеев. С командой тренируются 6 воспитанников СШОР "Экспресс" 2008 года рождения. На просмотр в команду прибыли четыре иногородних игрока. Первый тренировочный сбор продлится до 23 февраля включительно. После чего футболистам будет предоставлено несколько выходных и начнётся второй сбор», - подытожили в администрации Великих Лук.