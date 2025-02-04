Спорт

День зимних видов спорта в России отмечают 7 февраля

Сегодня существует большое количество зимних видов спорта и способов активного отдыха, которые весьма популярны в России. К тому же российские спортсмены на протяжении многих десятилетий показывают своё мастерство на соревнованиях различных уровней, завоёвывая медали и устанавливая мировые рекорды.

Поэтому неудивительно, что не так давно было решено учредить новый всероссийский праздник — День зимних видов спорта, который впервые отмечался в 2015 году, а дата для празднования — 7 февраля — тогда была выбрана не случайно.

Об идее учреждения этого праздника и решении отмечать его ежегодно заявил Александр Жуков, занимавший тогда пост Президента Олимпийского комитета России. Он пояснил, что День зимних видов спорта — праздник, посвященный XXII зимним Олимпийским играм, которые проходили в российском городе Сочи и стали важным событием для всей страны. Поэтому и дату первого Дня решено было приурочить к годовщине открытия Сочинской Олимпиады.

«Мы посоветовались и вместе с правительством РФ приняли решение приурочить к этой дате первый День зимних видов спорта в России, который затем будет ежегодно отмечаться по всей стране», — заявил Жуков.

Кстати, 7 февраля – в годовщину открытия Олимпиады в Сочи — этот праздник отмечался не каждый год, в некоторые годы — в первые выходные после 7 февраля, а в ряде российских регионов и в более поздние сроки. Но официальной календарной датой праздника является все же 7 февраля.

Напомним, что XXII зимняя Олимпиада прошла в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Эти Игры стали самыми успешными для России — в общекомандном медальном зачете российская сборная заняла первое место и обновила национальные рекорды по золотым медалям и по общему количеству наград на зимних Олимпийских играх. Российские спортсмены завоевали 33 награды — 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. А на последовавшей за ней Паралимпиаде россиянам также не было равных — спортсмены-паралимпийцы завоевали 80 медалей, 30 из которых — высшего достоинства. К тому же проведение самих Игр было признано международным спортивным сообществом — эталонным.

Поэтому главная цель учреждения Дня зимних видов спорта — это не только дань уважения российским профессиональным спортсменам, чьи успехи на Олимпиаде повысили интерес к спорту у многих, но и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа людей, и в первую очередь — подрастающего поколения.

Кстати, в 2015 году главные мероприятия Дня прошли в Сочи. Здесь, помимо большого спортивного торжества, был организован Зимний олимпийский бал фигуристов, где все зрители смогли вновь увидеть чемпионов и насладиться их потрясающе красивыми выступлениями. Еще на территории Олимпийского парка прошла церемония открытия «Стены чемпионов» — скульптурной композиции, где запечатлены имена всех призеров этих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, пишет calend.ru.

Сегодня в России успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства. Ещё в 2020 году Правительством РФ была одобрена Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года, в которой указано 11 приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт. В их числе — развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, привлечение внебюджетного финансирования, международное сотрудничество.

День зимних видов спорта — общенациональный праздник олимпизма, спорта и здорового образа жизни, поэтому учредители даты надеются, что он станет ещё одной любимой датой в году для каждого «зимнего» спортсмена и любителя здорового отдыха.

В рамках празднования Дня во многих городах России проводятся различные спортивные мероприятия. Прежде всего это традиционные соревнования «Лыжня России» и различные состязания и представления на снежных склонах, катках и ледовых площадках по зимним «дисциплинам» (фигурное катание, хоккей, конькобежный спорт). Олимпийский комитет России также рекомендует каждому региону страны провести в рамках праздника спортивные соревнования, мастер-классы и автограф-сессии профессиональных спортсменов.