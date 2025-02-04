Псковские теннисисты Nordman участвуют в первенстве СЗФО

Сборная команда Псковской области отправилась на Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису, которое проходит в городском поселке Сиверский Ленинградской области, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Юрий Сорокин /«ВКонтакте»
Турнир собирает около 70 спортсменов, соревнующихся в личном и командном зачетах среди юниоров и юниорок. Соревнования завершатся 9 февраля.
В состав команды Псковской области вошли следующие игроки:
Тренером команды выступает опытный специалист, мастер спорта Вадим Барышников. В командном зачёте женская сборная Псковской области заняла шестое место, а мужская команда — пятое место.
«Впереди — борьба за первенство в личных встречах. Пожелаем нашим спортсменам удачи и успехов!» - отметил Юрий Сорокин.