Спорт

Псковские теннисисты Nordman участвуют в первенстве СЗФО

Сборная команда Псковской области отправилась на Первенство Северо-Западного федерального округа по настольному теннису, которое проходит в городском поселке Сиверский Ленинградской области, сообщил руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Юрий Сорокин /«ВКонтакте»

Турнир собирает около 70 спортсменов, соревнующихся в личном и командном зачетах среди юниоров и юниорок. Соревнования завершатся 9 февраля.

В состав команды Псковской области вошли следующие игроки:

Михаэль Левин (клуб «Nordman»)

Рустам Рузиев (клуб «Nordman»)

Андрей Чугаев (клуб «Nordman»)

Владислав Ильин (Печоры)

Анастасия Ильина (клуб «Nordman»)

Алеся Голубович (клуб «Nordman»)

Ульяна Степанова (Печоры)

Тренером команды выступает опытный специалист, мастер спорта Вадим Барышников. В командном зачёте женская сборная Псковской области заняла шестое место, а мужская команда — пятое место.

«Впереди — борьба за первенство в личных встречах. Пожелаем нашим спортсменам удачи и успехов!» - отметил Юрий Сорокин.