Спорт

В Псковской области проходит региональный зимний фестиваль ВФСК ГТО

Областной зимний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения проходит в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

К участию в фестивале на муниципальном этапе допускаются лица в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к разным возрастным ступеням комплекса ГТО. К участию в финальных соревнованиях допускаются команды районов и городов Пскова и Великие Луки, занявшие 1–5 место в межмуниципальных соревнованиях.

Программа фестиваля состоит из испытаний III–XII ступеней комплекса ГТО:

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту).

Подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши, мужчины). Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (девочки, девушки, женщины).

Бег на выносливость.

Сейчас реализуются мероприятия первого — муниципального этапа фестиваля. Они продлятся до середины марта.

Далее участников ждет региональная ступень соревнований. Состязания пройдут в 2 дня.

20 марта участники 1-й зоны встретятся в Печорах. Это представители Печорского, Гдовского, Дновского, Плюсского, Порховского, Пыталовского и Стругокрасненского муниципальных округов, Дедовичского, Островского, Палкинского, Псковского и Пушкиногорского районов.

13 марта соревнования пройдут в Новосокольниках среди спортсменов 2-й зоны. В них примут участие жители Новосокольнического, Великолукского, Куньинского, Себежского и Пустошкинского районов, Бежаницкого, Красногородского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Опочецкого и Усвятского муниципальных округов.

Финал фестиваля состоится 8—9 апреля в Пушкинских Горах.

Фестиваль проводится с целью вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом, популяризации комплекса ГТО и здорового образа жизни среди всех категорий населения