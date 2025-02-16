Спорт

Сотрудница Росгвардии стала призером «Лыжни России» в Стругах Красных

Военнослужащие и сотрудники территориального управления Росгвардии приняли активное участие в ежегодном всероссийском забеге «Лыжня России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Забег проходил в минувшие выходные. Спортсмены состязались на дистанциях 2025 метров, 5 и 10 километров. По итогам забега на дистанции 10 километров среди женщин бронзовую медаль завоевала сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант полиции Мария Васильева.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Победителей в каждой категории наградили кубком, медалью и грамотой.