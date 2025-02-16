Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: 10 лет Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

19 февраля Музею спорта и Олимпийского движения Псковского края исполняется 10 лет. Он работает Великолукской государственной академии физической культуры и спорта. Как все начиналось? Как менялась экспозиция музея за 10 лет? Как учреждение будет отмечать свой юбилей? Насколько актуальны сейчас пропаганда и изучение Олимпийского движения, учитывая сложную международную обстановку и недопуск наших спортсменов до Олимпийских игр?

Об этом и многом другом ведущий Олег Добрынин поговорит с директором музея, доцентом кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, деканом социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, руководителем местного отделения Российского военно-исторического общества в Великих Луках Дмитрием Белюковым.