Спорт

Музей спорта Псковского края планирует расширяться

Директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков сообщил о планах по расширению музейных площадей. В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» он отметил, что в настоящее время музей подает заявки в министерство спорта на ремонт прилегающих помещений.

«Понимание, что музею необходимы более просторные площади, у нас есть. Есть и некоторые возможности. Мы уже несколько лет подаем заявки в Минспорт на ремонт помещений, которые находятся рядом с музеем. Некоторые заявки были одобрены, другие — нет. В этом году мы ждем решение по расширению. Если оно будет положительным, то будем расширяться», - сказал Дмитрий Белюков.

Гость студии подчеркнул, что у музея есть много предметов, которые могли бы быть выставлены, но в настоящее время они хранятся в фондах.