Спорт

Дмитрий Белюков: Юбилей Музея спорта Псковского края отметят скромно

Юбилей Музея спорта и олимпийского движения Псковского края будет отмечаться скромно, но с приглашением друзей, коллег и спортивных звезд, сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» директор музея Дмитрий Белюков.

«10 лет — это уже определенный юбилей, хотя и первый. За это время музей обрел стабильность, сформировал коллекции и фонды, а также наработал опыт и понимание, куда двигаться дальше», - подчеркнул директор.

Празднование состоится 19 февраля, в день открытия музея. На мероприятие будут приглашены представители областного и городского спорткомитетов, комитета культуры и образования, а также спортивные звезды страны и региона.

«Формат будет дружеской встречи и творческого отчета. Мы представим работу нашего сенсорного киоска, который был подарен нам Олимпийским комитетом России. Киоск позволит транслировать огромный массив информации, особенно для тех предметов, которые находятся в хранилище», - рассказал Дмитрий Белюков.

Кроме того, к юбилею планируется издание информационной брошюры под названием «Музей спорта Олимпийского движения Псковского края 2015-2025», в которой будут отражены основные вехи истории музея, выставки, коллекции и мероприятия.