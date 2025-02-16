Спорт

Межрегиональный Кубок по ММА памяти Александра Матросова пройдет в Великих Луках

Традиционный межрегиональный открытый Кубок по смешанному боевому единоборству (ММА), посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова, состоится 22 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации ММА Псковской области.

Ожидается участие около 100 спортсменов из Санкт-Петербурга, Смоленска, Твери, Пскова, Великих Лук и других городов. Поединки будут проходить среди юношей и девушек в трех возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет.

Соревнования пройдут в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» по адресу: город Великие Луки, улица Ботвина, дом 4. Торжественное открытие запланировано на 12:00.