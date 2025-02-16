Псковичка завоевала «бронзу» в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях

Секция настольного тенниса может появиться в православной гимназии в Пскове

Магазины S`Oliver и Tom Tailor открылись в Пскове

В России ввод нежилой недвижимости вырос на 7,7%

Хозяин цветочного павильона в Великих Луках предстанет перед судом за дачу взятки

За покупку «соли» псковичу грозит до 10 лет лишения свободы

Игорь Сопов: На выборах в Гдове избирательная система отработала четко, свое право так считать мы доказали в суде

До 1 млн рублей могут выиграть жители Псковской области в конкурсе Росмолодежи

Псковский ресторан «Гельдт» прошел в финал премии Russian Hospitality Awards

При помощи системы «Безопасный город» в Псковской области за год удалось раскрыть 50 преступлений