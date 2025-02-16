Псковичка завоевала «бронзу» в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях

Псковичка Наталья Спиридонова заняла третье место в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал ЗТ СССР В. И. Алексеева», сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области
Соревнования проходили 18 февраля.
Ранее спортсменка уже добилась успеха, став победительницей открытого чемпионата Белоруссии по легкой атлетике в помещении.
Напомним, ранее первенство по легкой атлетике в память о подвиге 6-й роты прошло в Пскове.