Спорт

Александр Козловский призвал псковичей присоединиться к спортивному марафону

«Единая Россия» дала старт всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Он продлится до 3 сентября по всей стране. Псковичей присоединиться к спортивному марафону призвал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: «Единая Россия»

«Сила России заключается в единстве, искренности, в любви друг к другу и к здоровому образу жизни. Одноименный марафон – это дополнительные стимулы для того, чтобы жители нашей страны занимались спортом. За время проведения марафона в Псковской области будут представлены разнообразные площадки по всевозможным видам спорта, где пройдут открытые тренировки, встречи с чемпионами, лекции на тему здоровья. Искренне рекомендую стать частью марафона, встретиться с признанными спортсменами и тренерами, прокачать себя», – сказал Александр Козловский.

В этом году участники марафона смогут больше узнать о боевых и спортивных подвигах защитников Отечества. Особое внимание уделят тренировкам для военнослужащих, ветеранов, их родственников, а также инвалидов боевых действий.

«Традиционный партийный марафон "Сила России" охватывает все регионы страны и помог многим ребятам приобщиться к спорту, познакомил с нашими чемпионами и известными спортсменами. Особенно ценно, что в Год защитника Отечества к марафону активно присоединяются бойцы спецоперации — и в качестве участников, и в качестве тренеров. Наши защитники — достойный патриотический и спортивный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Марафон «Сила России» — это возможность для каждого почувствовать себя частью команды, в которой можно обрести поддержку и веру в себя, отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Жители регионов смогут принять участие в забегах, массовых катаниях на коньках, товарищеских хоккейных матчах, заняться велосипедным, парусным и другими видами спорта. Мы гордимся, что в этом году проект посвящён защитникам Отечества, чьи подвиги и спортивные достижения напоминают нам о силе духа, помогающей преодолевать любые испытания», — отметила она.

Первые мероприятия марафона состоялись на стадионе «Труд» в Балашихе Московской области. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова провела мастер-класс по лёгкой атлетике, а мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трёхкратный чемпион мира, депутат муниципального Совета депутатов Александр Евсюткин — разминку.

Участники соревновались в эстафетах, пробовали себя в силовых дисциплинах, развернули 100-метровый триколор. Среди гостей были ветераны СВО, олимпийские чемпионы и мастера спорта.

«Занятия спортом с олимпийскими чемпионами и знаменитыми атлетами — отличная возможность для подрастающего поколения перенять их опыт. Спорт — это не только соревнования, но и здоровый образ жизни. Важно вовлекать детей в спорт, особенно в наше время, когда они всё больше времени проводят за компьютерами», — отметила председатель Совета сторонников в Московской области Елена Андреева.

Помимо Подмосковья, спортивные мероприятия уже состоялись в Луганской Народной Республике, Волгоградской области и Татарстане. Жители регионов приняли участие в турнирах по волейболу, соревнованиях по плаванию, эстафетах на значки ГТО и других активностях.

Напомним, проект реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика». Марафон продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Регистрация доступна на сайте проекта.