Александр Козловский призвал псковичей присоединиться к спортивному марафону

«Единая Россия» дала старт всероссийскому спортивному марафону «Сила России». Он продлится до 3 сентября по всей стране. Псковичей присоединиться к спортивному марафону призвал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
Фото: «Единая Россия»
В этом году участники марафона смогут больше узнать о боевых и спортивных подвигах защитников Отечества. Особое внимание уделят тренировкам для военнослужащих, ветеранов, их родственников, а также инвалидов боевых действий.
Марафон «Сила России» — это возможность для каждого почувствовать себя частью команды, в которой можно обрести поддержку и веру в себя, отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
Первые мероприятия марафона состоялись на стадионе «Труд» в Балашихе Московской области. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле в эстафете 4×100 метров, заслуженный мастер спорта России Марина Жирова провела мастер-класс по лёгкой атлетике, а мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, трёхкратный чемпион мира, депутат муниципального Совета депутатов Александр Евсюткин — разминку.
Участники соревновались в эстафетах, пробовали себя в силовых дисциплинах, развернули 100-метровый триколор. Среди гостей были ветераны СВО, олимпийские чемпионы и мастера спорта.
Помимо Подмосковья, спортивные мероприятия уже состоялись в Луганской Народной Республике, Волгоградской области и Татарстане. Жители регионов приняли участие в турнирах по волейболу, соревнованиях по плаванию, эстафетах на значки ГТО и других активностях.
Напомним, проект реализуется по инициативе сторонников «Единой России» в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика». Марафон продлится до 3 сентября — Дня окончания Второй мировой войны. Все желающие смогут бесплатно заниматься спортом под руководством известных российских тренеров и спортсменов. Регистрация доступна на сайте проекта.