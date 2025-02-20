Спорт

Тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева

Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. Об этом 22 февраля сообщили в пресс-службе министерства спорта страны.

Ее кандидатуру представил президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров и согласовал министр спорта Михаил Дегтярев.

Сергаева — тренер сборной России в групповых упражнениях. Среди ее учениц — множество выдающихся гимнасток, в том числе олимпийские чемпионки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачева, пишут «Известия». Также она работает с командой Нижегородской области и подготовила спортсменок, которые представляли Международную ассоциацию клубов «Небесная грация» на Играх БРИКС и стали чемпионками в многоборье.