Спорт

Преподаватель филиала университета ФСИН стал лучшим игроком чемпионата Пскова по футзалу

Преподаватель Псковского филиала университета ФСИН России Василий Кучмук стал лучшим игроком чемпионата города Пскова по футзалу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе университета.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

В областном центре завершился чемпионат города Пскова по футзалу среди команд второй лиги. В чемпионате, который проходил с 14 декабря 2024 года по 22 февраля 2025 года, приняли участие десять команд.

В составе команды «Реал» выступил преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Университета ФСИН России Василий Кучмук.

По итогам соревнований Василий Кучмук признан лучшим игроком чемпионата города Пскова. Памятный кубок и грамоту комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова сотруднику Псковского филиала университета вручил руководитель спортивной школы «Стрела» Андрей Аленичев.

Команда «Реал» стала бронзовым призером чемпионата.

Отметим, что Василий Кучмук является играющим тренером сборной команды по мини-футболу Псковского филиала университета. В настоящее время спортсмен готовится к участию в чемпионате ФСИН России по мини-футболу среди образовательных организаций, который состоится в Пермском институте ФСИН России с 14 по 17 апреля.