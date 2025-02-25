Спорт

Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, сообщили в пресс-службе клуба. Тренерский штаб Карпина останется в «Ростове» и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной России.

«Валерий Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов", — сказал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц. — Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения».

«Мне сложно переоценить огромный вклад, который Валерий Георгиевич внес в развитие ростовского футбола и "Ростова" в частности за семь лет работы в нашем клубе. Я желаю Валерию Георгиевичу удачи и надеюсь увидеть успехи сборной в официальных матчах как можно скорее», — добавил президент клуба.

Карпину 56 лет, он возглавлял «Ростов» с 2017 года. В августе 2021 года он покинул клуб из-за работы на аналогичной должности в сборной России, но в марте 2022 года вернулся к работе в «Ростове», решив совмещать посты. Также он тренировал армавирское «Торпедо», московский «Спартак» и испанскую «Мальорку», пишет ТАСС.

«Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 26 очков в 18 матчах. 2 марта клуб на домашнем поле примет московское «Динамо».