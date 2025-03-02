Спорт

Урок самообороны для женщин прошел в великолукском спорткомплексе «Стрелец»

В великолукском спорткомплексе «Стрелец» прошел урок самообороны и оказания первой медицинской помощи для женщин, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Мероприятие организовала команда «Единой России» в рамках партийных проектов «Выбирай своё» и «Выбор сильных» совместно с клубом спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», центром военно-спортивной подготовки «Воин» и региональным отделением Союза машиностроителей России.

Также на территории спортивного комплекса инструкторы центра «Воин» провели завершающий этап пятидневных интенсивных сборов по военно-спортивной подготовке для кадетов Великих Лук.

Урок самообороны для женщин провёл Камиль Ижболдин, кавалер двух орденов Мужества, ветеран специальной военной операции. Инструкторы центра «Воин» обучили основам оказания первой медицинской помощи.

«Выражаю им благодарность за поддержку мероприятия. Отдельные слова благодарности за поддержку инициативы – руководителю Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках Алексею Фомичеву», - отметил Александр Козловский.

Программа по обучению женщин навыкам самообороны была инициирована активистами партии «Единая Россия».

«В современных условиях умение защитить себя и оказать первую медицинскую помощь приобретает особую значимость. Эти навыки помогают женщинам чувствовать себя увереннее, обеспечивают безопасность и могут спасти жизнь в экстренных ситуациях», - подчеркнул депутат.

Александр Козловский заключил, что впервые урок самообороны для женщин команда «Единой России» провела в октябре прошлого года. Его участником стала заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сопредседатель общественного совета федерального партпроекта «Женское движение Единой России» Дарья Лантратова. Тогда она отметила, что опыт Псковской области будет поддержан «Женским движением Единой России» и может быть тиражирован в других регионах.

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