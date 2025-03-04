Спорт

Первый турнир по комбинированной пирамиде прошел в Великих Луках

Первый любительский турнир по комбинированной пирамиде прошел в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

В преддверии Дня защитника Отечества бильярдный клуб «Дуплет» провёл свой первый любительский турнир по дисциплине «комбинированная пирамида». Соревнования собрали 14 участников из Великих Лук, продемонстрировавших мастерство, точность и выдержку в этом интеллектуальном виде спорта.

«Все участники показали достойный уровень игры, но в финальной стадии определились явные лидеры. Безоговорочным победителем стал Алексей Тимошенков, занявший первое место. Его холодный расчёт, филигранная точность и умение сохранять хладнокровие в решающие моменты принесли ему заслуженную победу», - рассказали в администрации.

Не менее зрелищным оказался бой за вторую позицию, отметили в администрации. Николай Сидельников уступил чемпиону всего три очка. Почётное третье место занял Андрей Иванов.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и тёплую атмосферу соревнований. «Мы рады, что наш первый турнир собрал столько талантливых игроков. Это отличный старт для развития бильярдного движения в городе», — поделились в клубе «Дуплет».

Клуб «Дуплет» планирует сделать турнир ежегодным, расширять географию участников и повышать уровень состязаний. Организатор турнира: Сергей Орехов. Мероприятие прошло при поддержке комитета по спорту администрации города.