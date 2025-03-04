Спорт

Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Заявки на участие в пятом юбилейном сезоне всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, принимаются до 14 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс находит и поддерживает яркие и перспективные спортивные проекты, которые способствуют популяризации активного образа жизни и привлечению россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Благодаря «Ты в игре» авторы-энтузиасты могут заявить о себе на всю страну, найти поддержку у партнеров и спонсоров, повысить собственные компетенции и улучшить бизнес-процессы внутри проектов. Конкурс стал платформой, которая отражает текущие тренды в индустрии спорта. Это позволяет анализировать спортивный ландшафт и предлагать людям новые возможности для занятий спортом.

За четыре сезона в конкурсе приняли участие более 16 тысяч проектов, почти 19 миллионов россиян были вовлечены в здоровый образ жизни. Самой популярной из основных номинацией конкурса в четвертом сезоне стала «Дети в спорте» (1404 заявки), на втором месте «Точка старта» (1346), далее следуют «Безграничные возможности» (820), «Масштаб» (445) и «Трансформация в спорте» (208).

В новом сезоне «Ты в игре» сделан еще больший акцент на образовательную составляющую и усилен блок наставничества. На протяжении нескольких недель с полуфиналистами и финалистами конкурса будут работать эксперты образовательного акселератора, которые помогут участникам прокачать навыки в спортивном менеджменте, усилить профессиональные компетенции, а также доработать свои проекты и взглянуть на них с разных сторон. Прикладные знания и инструменты, которые получат участники, помогут им в дальнейшем масштабировать свои проекты, отметили в правительстве.

Для помощи в развитии проектов участникам будет предоставлена расширенная и подробная обратная связь, а также организована серия обучающих вебинаров от наставников. Усилится информационная поддержка и вовлеченность со стороны зрителей. Больше возможностей для развития проектов дадут и партнеры конкурса, число которых в этом сезоне также увеличилось.

Подробная информация о пятом сезоне «Ты в игре» доступна на официальном сайте конкурса тывигре.рф.